Раскрыта дата запуска платной подписки на подкасты от Apple

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Раскрыта дата запуска платной подписки на подкасты от AppleЖдать осталось ну уж очень недолго
Во время апрельской презентации, Apple анонсировала появление платной подписки на подкасты. Изначально сервис должен был запуститься ещё в мае, но компания была вынуждена перенести релиз.
Сейчас же стало известно, что Apple запустит подписку 15 июня 2021 года. Об этом она сообщила в письмах, отправленных подкастерам, сообщает The Verge. В качестве причины задержки IT-гигант назвал желание «обеспечить наилучший опыт для авторов и слушателей».
Напомним, что платная подписка позволит пользователям слушать подкасты без рекламы, иметь доступ к дополнительным материалам. Ещё одна отличительная особенность новинки — ранний или эксклюзивный доступ к свежим выпускам.
Отмечается, что авторы смогут самостоятельно устанавливать цены. В свою очередь Apple будет лишь брать 30% комиссии в первый год. В дальнейшем её размер сократится до 15%.