Раскрыта дата запуска платной подписки на подкасты от Apple

Сейчас же стало известно, что Apple запустит подписку 15 июня 2021 года. Об этом она сообщила в письмах, отправленных подкастерам, сообщает The Verge. В качестве причины задержки IT-гигант назвал желание «обеспечить наилучший опыт для авторов и слушателей».

Напомним, что платная подписка позволит пользователям слушать подкасты без рекламы, иметь доступ к дополнительным материалам. Ещё одна отличительная особенность новинки — ранний или эксклюзивный доступ к свежим выпускам.

Отмечается, что авторы смогут самостоятельно устанавливать цены. В свою очередь Apple будет лишь брать 30% комиссии в первый год. В дальнейшем её размер сократится до 15%.