Раскрыта новая функция, которая появится в WhatsApp

В последние недели у WhatsApp немало недопониманий с пользователями. Многие из них даже мигрируют в другие мессенджеры, в том числе и в Telegram. Принадлежащий Facebook проект, видимо, почуял, что пахнет жареным, так что начал быстро добавлять в своё приложение новые функции.