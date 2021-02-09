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Сегодня в 10:35
Раскрыта новая функция, которая появится в WhatsApp
Удивительно, что она появилась лишь сейчас
В последние недели у WhatsApp немало недопониманий с пользователями. Многие из них даже мигрируют в другие мессенджеры, в том числе и в Telegram. Принадлежащий Facebook проект, видимо, почуял, что пахнет жареным, так что начал быстро добавлять в своё приложение новые функции.
Одной из них станет долгожданный принудительный мьют при отправке видео, пишет Gizmochina. Прямо сейчас нововведение тестируется в рамках сборки WhatsApp 2.21.3.13. Возможность отключить звук в отправляемом медиафайле реализована достаточно просто: для беззвучного режима нужно нажать на значок громкости звука.
Появится ли новая функция за пределами мобильных платформ (iOS и Android) — неизвестно. Но учитывая, как много нововведений компания реализовала в десктопной и веб-версии за последнее время, есть все шансы того, что появится.