Раскрыта новая схема мошенничества с воровством Telegram-аккаунтов россиян

Мошенники создают фальшивые сайты, предлагая подписку на популярные сервисы, такие как «Яндекс Плюс» и «VK Музыка». После ввода номера телефона и адреса электронной почты, пользователю предлагается привязать свой аккаунт в Telegram для подтверждения личности.

После привязки профиля, мошенники получают к нему доступ и начинают либо рассылать контактам пользователя просьбы перевести им денег, либо шантажировать владельца аккаунта, используя информацию из его личных переписок.

Данный метод является продолжением тренда использования Telegram для мошеннических схем. Ранее эксперты уже отмечали, что злоумышленники используют ботов в мессенджере Дурова для обмана, подменяя номера и притворяясь сотрудниками ФСБ и других служб.