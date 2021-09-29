Раскрыта новая схема мошенничества в соцсети «Вконтакте»

Портал «Роскачество» провёл мониторинг соцсетей и выяснил, что большая часть сообществ с такими схемами расположены во «Вконтакте». Они имеют типовые названия и бессмысленные описания, которые говорят о мошенничестве, и ведут на такие же сайты. Эти ресурсы, как правило, зарегистрированы в странах Южной Америки или на островах, имеют броский дизайн и на них всё написано с помощью онлайн-переводчика, часто сплошным текстом.

Как отмечается, по просьбе «Роскачества» все мошеннические сообщества во «Вконтакте» заблокированы.