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Вчера в 21:39
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Раскрыта новая схема мошенничества в соцсети «Вконтакте»По условиям, нужно покрутить виртуальную коробку и заплатить деньги
В соцсети «Вконтакте» участились случаи мошенничества по принципу «коробки с призами». Пользователи сталкиваются со с схемами, по которым должны получить дорогую технику, но перед этим покрутить и открыть виртуальную коробку и заплатить некую сумму, как правило, от 200 до 1200 рублей.
Портал «Роскачество» провёл мониторинг соцсетей и выяснил, что большая часть сообществ с такими схемами расположены во «Вконтакте». Они имеют типовые названия и бессмысленные описания, которые говорят о мошенничестве, и ведут на такие же сайты. Эти ресурсы, как правило, зарегистрированы в странах Южной Америки или на островах, имеют броский дизайн и на них всё написано с помощью онлайн-переводчика, часто сплошным текстом.
Как отмечается, по просьбе «Роскачества» все мошеннические сообщества во «Вконтакте» заблокированы.