Раскрыто число пользователей WhatsApp перешедших в Telegram из-за проблем мессенджера

Источником этих данных стал сам основатель «защищённого мессенджера» — Павел Дуров. По его словам, на его площадке был «зафиксирован рекордный рост числа регистраций и активности пользователей». Только за один день аудитория мессенджера увеличилась на 70 млн человек.

При этом Дуров не стал отрицать, что в Северной и Южной Америке имели место небольшие проблемы со скоростью работы мессенджера. Это в первую очередь было связано с их большим наплывом. Но уже в кратчайшие сроки команда Telegram решила проблему.