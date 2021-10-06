Раскрыто число пользователей WhatsApp перешедших в Telegram из-за проблем мессенджера

Раскрыто число пользователей WhatsApp перешедших в Telegram из-за проблем мессенджераИх счёт идёт на десятки миллионов
Источником этих данных стал сам основатель «защищённого мессенджера» — Павел Дуров. По его словам, на его площадке был «зафиксирован рекордный рост числа регистраций и активности пользователей». Только за один день аудитория мессенджера увеличилась на 70 млн человек.
При этом Дуров не стал отрицать, что в Северной и Южной Америке имели место небольшие проблемы со скоростью работы мессенджера. Это в первую очередь было связано с их большим наплывом. Но уже в кратчайшие сроки команда Telegram решила проблему.
Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей. Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей.
В конце своего приветственного сообщения миллиардер не упустил шанс уколоть конкурентов. Он написал, что Telegram не подведёт новоприбывших, в отличие от «других».