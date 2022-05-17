Раскрыто число заброшенных разработчиками мобильных приложений

Сегодня в 09:52
1 мин.
Раскрыто число заброшенных разработчиками мобильных приложенийВнезапно, их очень много
Исследователи из Pixalate провели анализ рынка мобильных приложений. Благодаря этому им удалось выяснить, какое количество мобильных приложений на сегодняшний день заброшены.
Стоит отметить, что к таковым специалисты отнесли тот софт, обновлением которых разработчики не занимались более двух лет.
По итогу в магазинах App Store и Google Play обнаружилось более 1,5 млн подобных приложений. Примерные подсчёты показывают, что это около 30% от общего числа программ, размещённых на официальных онлайн-площадках.
Из интересного также можно отметить, что специалисты нашли 314 тыс проектов, которые не получали обновления 5 и более лет. Примечательно, что 58% подобных приложений размещены в App Store и лишь 42% — в Google Play.