Раскрыто число заброшенных разработчиками мобильных приложений

Стоит отметить, что к таковым специалисты отнесли тот софт, обновлением которых разработчики не занимались более двух лет.

По итогу в магазинах App Store и Google Play обнаружилось более 1,5 млн подобных приложений. Примерные подсчёты показывают, что это около 30% от общего числа программ, размещённых на официальных онлайн-площадках.

Из интересного также можно отметить, что специалисты нашли 314 тыс проектов, которые не получали обновления 5 и более лет. Примечательно, что 58% подобных приложений размещены в App Store и лишь 42% — в Google Play.