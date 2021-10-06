Раскрыто количество случаев цензуры российских СМИ в Facebook

Как пишет источник со ссылкой на представителей ведомства, кроме RT цензуре подверглись телеканал «Крым 24», ГТРК «Ставрополье» и «Лотос». Всего в Facebook было зафиксировано 33 случая цензуры российских СМИ. Это происходит с мая 2020 года по настоящее время.

Как отмечается, об этом Роскомнадзор дополнительно сообщил при вызове представителей Facebook для составления протокола о неудалении соцсетью запрещённой информации.