Раскрыты данные о единой подписке на платные приложения Google Play

По всей видимости, сервис является альтернативой Apple Arcade, который должен также выйти в ближайшее время. Пока неясно, что будет представлять из себя подписка от Google, но в случае Apple подписка дает доступ определенному набору приложений за фиксированную ежемесячную плату. По данным анонимных источников, Google Play Pass уже находится на стадии закрытого тестирования и доступна для небольшого числа избранных пользователей.

Инсайдеры также рассказали, что предположительно стоимость нового сервиса от поискового гиганта составит 4,99 долларов в месяц на территории США. Будет ли подписка доступна на территории России — пока неизвестно. Также известно, что будет иметься 10-дневный бесплатный пробной период.