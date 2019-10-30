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Сегодня 12:40

Раскрыты новые функции с искусственным интеллектом в Photoshop

Вот оно, будущее
Чуть ранее Adobe объявила о том, что Photoshop 2020 года будет оснащен новым инструментом, в основу которого легла собственная разработка компании в области искусственного интеллекта. Теперь же стало известно о том, какие именно инструменты будут оснащены новой технологией.

Так, в новой версии Photoshop появится интеллектуальный инструмент для выбора объектов, который призван облегчить выбор объектов неправильной формы. Особенно нововведение может оказаться полезным для новичков, которые только начинают изучать возможности программы для редактирования фото. На видео ниже можно увидеть, насколько данный инструмент окажется точным и легким в использовании — все, что нужно сделать пользователю, это выделить поле, в рамках которого приложение уже выберет объект для выделения.

Важно понимать, что технология все еще достаточно сырая, а потому первое время будут случаться “осечки”. Но что особенно удивляет, так это то, как Adobe глубоко погрузилась в сегмент разработки собственных решений на основе искусственного интеллекта — напомним, что несколько лет назад компания продемонстрировала собственную технологию, благодаря которой пользователи смогут менять произнесенный человеком текст на любой желаемый.