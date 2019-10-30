Раскрыты новые функции с искусственным интеллектом в Photoshop

Так, в новой версии Photoshop появится интеллектуальный инструмент для выбора объектов, который призван облегчить выбор объектов неправильной формы. Особенно нововведение может оказаться полезным для новичков, которые только начинают изучать возможности программы для редактирования фото. На видео ниже можно увидеть, насколько данный инструмент окажется точным и легким в использовании — все, что нужно сделать пользователю, это выделить поле, в рамках которого приложение уже выберет объект для выделения.

Важно понимать, что технология все еще достаточно сырая, а потому первое время будут случаться “осечки”. Но что особенно удивляет, так это то, как Adobe глубоко погрузилась в сегмент разработки собственных решений на основе искусственного интеллекта — напомним, что несколько лет назад компания продемонстрировала собственную технологию, благодаря которой пользователи смогут менять произнесенный человеком текст на любой желаемый.