Раскрыты отличия альтернативы Huawei от Android

В конце прошлой недели в сети появилось сообщение, что компания Huawei начала бета-тестирование собственной операционной системы HongMeng. А теперь ранние пользователи этой ОС рассказали о замеченных отличиях от Android с фирменной оболочкой EMUI, которые сейчас используются на смартфонах компании.

HongMeng получила новую загрузочную анимацию. Предусмотрены широкие возможности для настройки под конкретного пользователя. Пользователи могут настраивать домашний экран с помощью виджетов, а также экран блокировки.

Иконки были перерисованы, разработчики добавили массу анимации, чтобы платформа была более привлекательной. Также отмечается, что операционная система работает очень гладко и быстро. Huawei предложит новую панель оповещений и большую строку поиска. Появится новый режим напоминаний в настройках, а также принципиально новый рингтон, который будет выделять смартфон с такой ОС из массы.

Интерфейс камеры намного проще, чем у Huawei P30 и предлагает меньше элементов управления. По словам пользователей, пока в ОС наблюдает много нерабочих функций.