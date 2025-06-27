Расширение для Chrome блокирует соцсети, пока не признаешь себя неудачником

Расширение под названием Scream to Unlock ограничивает доступ к платформам X, *Facebook и *Instagram. Таким образом Танвар предлагает бороться с безмерным потреблением контента и зависимостью от соцсетей.

Чтобы снять ограничение, пользователю нужно включить микрофон и прокричать «I'm a loser», то есть «Я неудачник». И чем громче крик, тем большее количество времени расширение отведёт для пользования соцсетями.

Расширение измеряет громкость крика и подшучивает над «неудачником», если он кричит недостаточно громко. Несмотря на заявление разработчика о локальной обработке звука, приложение использует API window.SpeechRecognition для распознавания речи и отправляет данные на серверы Google.

«Во время моего собственного теста я прокричал эту фразу на приличной, как мне показалось, громкости, но в ответ получил только мычание. Это дало мне жалкие 23 секунды на X. Так что, если вас интересует это расширение, ради всего святого, не пробуйте его в офисе. Ваши коллеги, вероятно, подумают, что вы окончательно сошли с ума и совершаете какой-то странный ритуал унижения за своим столом», — рассказал обозреватель портала Neowin.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.