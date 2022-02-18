Расширения для работы с Facebook стали одним из главных способов воровства профилей и личных данных

Компания Brave, разработчик одноимённого браузера на основе Chromium, заблокировала одно из таких расширений — L.O.C. Оно разработано для автоматизации ряда функций при взаимодействии с соцсетью. Но при активации это расширение использует токен доступа, котjрый можно получить обращением к Creator Studio — веб-приложению Facebook, отдающему их в ответ на специальный запрос GET, который позволяет получить несанкционированный доступ к данным аккаунтов.

L.O.C. скачали более 700 тысяч раз. При проверке специалистами Brave злоупотреблений с пользовательскими данными обнаружено не было, но разработчикам были даны обязательные к исполнению рекомендации по корректировке работы расширения.

Такая реакция компании основана на том, что уже были прецеденты, когда Facebook оказывалась в центре скандалов из-за слива данных пользователей посредством подобных расширений. Потому что такие плагины отсылают данные из профиля на свой сервер без согласия и ведома пользователя, а также в нарушение политик Meta.