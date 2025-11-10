Раздел «Детям» в VK Видео получил новый дизайн и тематические подборки

Новый дизайн стал проще и понятнее, учитывая потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия. Теперь в верхней части страницы размещена «карусель» с новинками и популярными релизами, а ниже — тематические подборки: «Рекомендуем», «Продолжить просмотр», «Любимые герои» и «Интересы».

В блоке «Популярные каналы» собраны ведущие блогеры и студии, а также доступна навигация по мультфильмам, фильмам и интерактивным шоу. Обновление стало ответом на рост интереса к детскому контенту.

Так, в сентябре 2025 года время просмотра достигло 500 млн минут в день, а дневная аудитория — более 3,2 млн зрителей.

Лидерами среди авторов остаются Влад Бумага (А4), Double Bubble, Луномосик и студии «Союзмультфильм» и «Планета мультиков». Ежемесячно на платформе публикуется свыше 200 000 новых детских видео.