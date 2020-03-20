Разработан инструмент для легкого поиска Android-приложений на смартфонах Huawei

Да, у Huawei имеется свой магазин приложений AppGallery, но он, при всех его плюсах, даже близко не настолько заполнен, как Google Play Store. Но компания не стала сдаваться и разработала новый продукт — приложение под названием AppSearch — которое призвано помочь пользователям находить все необходимые для них программы. Прямо сейчас новинка тестируется на территории Германии, но даже так можно понять, по какому принципу это все будет работать: пользователь будет вводить в нем название необходимого ему приложения, а решение от Huawei откроет страницу, на которой его можно будет скачать.