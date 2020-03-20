Разработан инструмент для легкого поиска Android-приложений на смартфонах Huawei
Да, у Huawei имеется свой магазин приложений AppGallery, но он, при всех его плюсах, даже близко не настолько заполнен, как Google Play Store. Но компания не стала сдаваться и разработала новый продукт — приложение под названием AppSearch — которое призвано помочь пользователям находить все необходимые для них программы. Прямо сейчас новинка тестируется на территории Германии, но даже так можно понять, по какому принципу это все будет работать: пользователь будет вводить в нем название необходимого ему приложения, а решение от Huawei откроет страницу, на которой его можно будет скачать.
Напомним, что судя по последним данным, правительство США не намерена ослаблять санкции, наложенные на Huawei, а это значит, что приложения и сервисы Google еще не скоро вернутся на устройства от китайского техногиганта. Правда, стоит отметить, что сам поисковый гигант не раз заявлял, что обеспокоен угрозой для бизнеса, которую представляют собственные разработки Huawei, в связи с чем неоднократно просил правительство Трампа дать им возможность работать с китайской компанией.