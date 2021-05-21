Разработан первый в мире игровой браузер для смартфонов

Фишками Opera GX Mobile стали необычный дизайн, возможность установить различные цветовые тени, а также настроить навигацию посредством кнопки быстрого доступа. Помимо прочего браузер поддерживает обратную тактильную связь. Отдельно отметим наличие функции Opera Flow, благодаря которой можно обмениваться документами, заметками, видео и игровым контентом между гаджетами пользователя.

Также в новом браузере предусмотрели быстрый доступ к GX Corner. Напомним, что данная опция позволяет пользователям ознакомиться с актуальными новостями о грядущих играх и может выступать в роли агрегатора выгодных предложений с ссылками на игры со скидками.