Разработано новое приложение для замены лица на любом изображении за считанные секунды
На данный момент Doublicat доступно на обеих популярных мобильных платформах, а именно iOS и Android. Для того, чтобы им воспользоваться, не надо изучать какие хитрости работы с нейросетями: достаточно лишь сделать снимок, после чего выбрать GIF-анимацию, на которой вы желаете заменить оригинальное лицо своим собственным. При этом разработчики приложений использовали алгоритм под названием RefaceAI.
Сами разработчики программы уже отметили тот факт, что их продукт работает чуточку иначе, чем аналоги. В отличие от того же Zao, Doublicat не занимается построением 3D-модели лица пользователя — связано это с тем, что в таком случае у разработчиков было бы много ограничений, в число которых входит необходимость наличия уже обработанного контента. Также компания заявила о том, что она не сохраняет и не хранит данные о лицах пользователей приложения.