Разработано новое приложение для замены лица на любом изображении за считанные секунды

Сами разработчики программы уже отметили тот факт, что их продукт работает чуточку иначе, чем аналоги. В отличие от того же Zao, Doublicat не занимается построением 3D-модели лица пользователя — связано это с тем, что в таком случае у разработчиков было бы много ограничений, в число которых входит необходимость наличия уже обработанного контента. Также компания заявила о том, что она не сохраняет и не хранит данные о лицах пользователей приложения.