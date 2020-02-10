Разработано приложение для отслеживания контакта с зараженными коронавирусом

Новая программа позволит просмотреть, фиксировались ли случаи заражения в тех местах, которые пользователь посещал в последние две недели. А это, в свою очередь, позволит определить потенциальное инфицирование. Для получения доступа к программе необходимо просканировать QR код, пройти регистрацию, а также подтвердить личность путем ввода номера удостоверения личности и имени.

Стоит отметить, что пользоваться приложением могут только жители Китая - иностранцам же программа не позволит пройти регистрацию.