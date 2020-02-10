Приложения
Сегодня 14:41
Разработано приложение для отслеживания контакта с зараженными коронавирусом
Однако пользоваться им могут только китайцы
На сегодняшний день ученым еще не удалось разработать лекарство от нового типа пневмонии, однако специалисты всеми силами пытаются обезопасить людей от инфицирования. Так, в Китае было разработано специальное приложение для отслеживания контакта с зараженными коронавирусом.
Новая программа позволит просмотреть, фиксировались ли случаи заражения в тех местах, которые пользователь посещал в последние две недели. А это, в свою очередь, позволит определить потенциальное инфицирование. Для получения доступа к программе необходимо просканировать QR код, пройти регистрацию, а также подтвердить личность путем ввода номера удостоверения личности и имени.
Стоит отметить, что пользоваться приложением могут только жители Китая - иностранцам же программа не позволит пройти регистрацию.