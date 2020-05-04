Разработано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop

Так, новая программа позволяет сфотографировать реальный объект с помощью камеры смартфоны, с дальнейшим удалением фона и размещением его в проекте Photoshop. А все благодаря машинному обучению, а также функционалу самой программы.

Известно, что для обеспечения функционирования разработки эксплуатируется локальный сервер, который соединяет программу с Photoshop на компьютере, а также сервис, с помощью которого и происходит обнаружение объектов с последующим удалением фона. А размещение необходимого элемента в нужном месте осуществляется благодаря алгоритму определения объекта относительно проекта Photoshop на экране компьютера.