Приложения
Сегодня 14:04
Разработано приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop
Также опубликовано наглядное видео с демонстрацией его возможностей
Художником и программистом Сирилом Диагном было разработано необычное приложение для перемещения реальных объектов в Photoshop. Видео, наглядно демонстрирующее функционал программы AR Cut & Paste, было опубликовано в Twitter.
Так, новая программа позволяет сфотографировать реальный объект с помощью камеры смартфоны, с дальнейшим удалением фона и размещением его в проекте Photoshop. А все благодаря машинному обучению, а также функционалу самой программы.
Известно, что для обеспечения функционирования разработки эксплуатируется локальный сервер, который соединяет программу с Photoshop на компьютере, а также сервис, с помощью которого и происходит обнаружение объектов с последующим удалением фона. А размещение необходимого элемента в нужном месте осуществляется благодаря алгоритму определения объекта относительно проекта Photoshop на экране компьютера.