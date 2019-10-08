Разработано приложение для российской операционной системы "Аврора"

*”Мы заинтересованы в том, чтобы мобильная операционная система “Аврора” могла обеспечить решение максимума задач наших клиентов. С приложениями WorksPad они получают эффективный инструментарий для создания защищенного удаленного рабочего места сотрудника. “Аврора” в целом создает доверенную корпоративную мобильную среду, которая расширяет границы офиса до любого места, где есть беспроводной доступ в интернет”, — поделился глава компании “Открытая мобильная платформа” Павел Эйгес.

Отмечается, что сразу несколько крупных компаний, таких как “Ростелеком”, “Открытая мобильная платформа” и разработчик приложения “МобилитиЛаб” подписали договор, согласно которому будет осуществляться разработка и внедрение новых совместных продуктов для функционирования в защищенной мобильной доверенной корпоративной среде, которая базируется на российской операционной системе “Аврора”.