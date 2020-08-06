Разработано приложение, определяющее пауков и змей по фотографии

Работает приложение на основе специальных алгоритмов, которые при помощи искусственного интеллекта определяют семейство, род или вид пауков и змей, изображенных на фото. Отдельная польза новой разработки заключается в том, что она способна самостоятельно выяснить и рассказать, насколько изображенное животное является опасным для человека.

”Используя передовые технологии, Critterpedia может помочь людям глубже понять нашу непонятую дикую природу”, - рассказал разработчик приложения Ник Скарс. Также создатели сервиса надеются, что пользователи по всему миру помогут улучшить работу алгоритмов Critterpedia, “скармливая” ему все большее число фотографий змей и пауков.