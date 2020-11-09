Разработано приложение-переводчик с кошачьего языка

Приложение MeowTalk основано на машинном обучении. Причем программу можно обучить понимать конкретного кота. ”Такой инструмент может помочь некоторым людям лучше наладить связь со своими кошками, особенно если они не могут поддерживать постоянный контакт с другими людьми. Так что это может реально изменить правила игры для тех, у кого есть кошки”, - поделился разработчик.

Функционал программы позволяет создать профиль питомца и закреплять за определенным мяуканьем ярлыки. Таким образом программа изучает звуки, классифицируя их по 10 внедренным параметрам. Уже сейчас программу можно скачать на Android и iOS-смартфоны.