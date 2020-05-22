Разработано приложение, позволяющее диагностировать болезни крови на при помощи селфи

”Новый мобильный подход позволит дистанционно измерять уровень гемоглобина крови для выявления анемии, острого повреждения почек и кровоизлияния, для определения серповидноклеточной анемии. Пандемия значительно повысила необходимость таких анализов”, — рассказал руководитель исследовательской группы Янг Ким.

Что интересно, ученым было лишь достаточно использовать программное обеспечение, чтобы преобразовать встроенную камеру смартфона в гиперспектральный томограф — для этого им даже не пришлось использовать сторонние девайсы. Благодаря подобному томографу можно измерить уровень гемоглобина, причем пилотное клиническое тестирование с участием добровольцев показало, что погрешности в предсказании при использовании смартфона находятся в пределах от 5 до 10%.