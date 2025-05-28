Разработчик браузера Arc заявил о готовности передать его даже в открытый доступ

Генеральный директор компании Джош Миллер отметил, что Arc столкнулся с проблемой «налога на новизну», так как браузер был сложным для многих пользователей, поэтому разработчики хотели создать продукт, ориентированный на широкие массы. В течение поддержки Arc The Browser Company выпускала исправления ошибок и обновления безопасности для продукта, но перестала развивать приложение и добавлять в него функции.

Теперь предпочтение отдаётся развитию ИИ-браузеру Dia, который ориентирован на широкую аудиторию. Вендор не планирует полностью закрывать Arc, но ориентирован на его продажу или обращение в открытый источник. Однако компания не хочет открывать внутренний Arc Development Kit (ADK), базовый компонент Dia, ставший ключевым IP. Миллер выразил готовность позже открыть доступ к Arc, но без раскрытия ADK, который остаётся ценностью компании.

«Для большинства людей Arc был просто слишком разным, с большим количеством новых вещей, которые нужно было изучать, за слишком малое вознаграждение [...] Кроме того, Arc не хватало целостности как в основных функциях, так и в основных ценностях. Он был экспериментальным, и в этом заключалось его очарование, но также и его сложность», — рассказал Миллер.