Разработчик эмулятора RPCS3 для PS3 создаст порт для ОС Android

В декабре 2024 года команда RPCS3 выпустила ARM-версии эмулятора для Linux, Windows и macOS, что позволяет предположить, что официальный релиз для Android может быть не за горами. Изначально команда не планировала портировать эмулятор на Android и iOS из-за опасений «по поводу токсичности сообщества эмуляторов Android, угроз для пользователей и распространения вредоносного ПО», замаскированного под эмуляторы.

Однако, как отмечает портал Android Authority, усилия DH свидетельствуют о потенциальном изменении этой позиции.