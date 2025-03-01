Разработчик эмулятора RPCS3 для PS3 создаст порт для ОС Android

Опубликовано 01 марта 2025, 00:451 мин.
Разработчик эмулятора RPCS3 для PS3 создаст порт для ОС AndroidДля других ОС эмуляторы уже есть
Энтузиаст, известный под ником DH, один из разработчиков эмулятора RPCS3, по слухам, создаёт версию приложения для Android под названием RPCS3-Android. RPCS3 — бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом, который разрабатывается с 2011 года и на данный момент поддерживает около 70% библиотеки PS3 «без существенных проблем», менее 3% контента не поддерживаются, а в оставшихся 30% наблюдаются сбои.
В декабре 2024 года команда RPCS3 выпустила ARM-версии эмулятора для Linux, Windows и macOS, что позволяет предположить, что официальный релиз для Android может быть не за горами. Изначально команда не планировала портировать эмулятор на Android и iOS из-за опасений «по поводу токсичности сообщества эмуляторов Android, угроз для пользователей и распространения вредоносного ПО», замаскированного под эмуляторы.
Однако, как отмечает портал Android Authority, усилия DH свидетельствуют о потенциальном изменении этой позиции.