Разработчик игры Doom, работавший в Meta*, ушёл из компании

Кармак заявил, что критически оценивает отношение Meta* к технологиям и больше не видит смысла работать в компании. Он также считает, что рабочий «процессор» Meta условно работает на 5%, тогда как в компании сосредоточено «огромное количество людей и ресурсов». По его мнению, Meta саботирует саму себя и тормозит развитие.

Бывший менеджер также посетовал, что постоянно боролся с руководством компании за развитие технологий и будущее Meta. Он подчеркнул, что, будучи сторонником метавселенной, добивался создания такой гарнитуры виртуальной реальности, которая бы стоила $250 и весила 250 граммов. Но вместо этого была создана гарнитура Quest Pro за $1,5 тысячи.

«Я устал от этой борьбы. И я очевидно недостаточно убедителен, чтобы изменить направление компании», — рассказал Кармак.