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Опубликовано 07 июня 2025, 19:30
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Разработчик Microsoft объяснил отсутствие секунд на панели задач Windows

Дело в спящем режиме
Портал Windows Latest обратил внимание, что на Windows 11 появилась возможность отображать секунды на панели задач. Разработчик Microsoft Раймонд Чен объяснил обозревателям, почему такой функции не было раньше.
Разработчик Microsoft объяснил отсутствие секунд на панели задач Windows

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Чен объяснил, что в Windows 10 секунды на панели задач можно настроить в реестре, по умолчанию они не включены. Но Microsoft изначально планировала включить эту функцию в настройки. Разработчики тестировали вариант часов с секундами и мигающим двоеточием, но из-за использования 4 Кб дополнительной памяти отказались от него, что было критично для Windows 95, требовавшей всего 4 ГБ оперативной памяти для работы, но не для современных компьютеров. И теперь функция может быть добавлена в Windows 11.

Отмечается, что тогда возникает вопрос, почему данная функция не включена по умолчанию в Windows 11. Как пояснил разработчик, часы на панели задач Windows 11 обновляются каждую секунду, не позволяя процессору засыпать и переводить компьютер в спящий режим, что может привести к увеличению расхода батареи на ноутбуках.

По словам Чена, разработчики считают эту идею непрактичной, так как это может негативно сказаться на продолжительности работы устройства. Однако, тесты показали, что энергопотребление часов с секундами на панели задач Windows 11 увеличилось с 0,4 до 5,4 милливатт, что, хоть и является увеличением, остаётся на очень низком уровне, и это несущественно для автономности.