Разработчик Microsoft объяснил отсутствие секунд на панели задач Windows

Чен объяснил, что в Windows 10 секунды на панели задач можно настроить в реестре, по умолчанию они не включены. Но Microsoft изначально планировала включить эту функцию в настройки. Разработчики тестировали вариант часов с секундами и мигающим двоеточием, но из-за использования 4 Кб дополнительной памяти отказались от него, что было критично для Windows 95, требовавшей всего 4 ГБ оперативной памяти для работы, но не для современных компьютеров. И теперь функция может быть добавлена в Windows 11.

Отмечается, что тогда возникает вопрос, почему данная функция не включена по умолчанию в Windows 11. Как пояснил разработчик, часы на панели задач Windows 11 обновляются каждую секунду, не позволяя процессору засыпать и переводить компьютер в спящий режим, что может привести к увеличению расхода батареи на ноутбуках.

По словам Чена, разработчики считают эту идею непрактичной, так как это может негативно сказаться на продолжительности работы устройства. Однако, тесты показали, что энергопотребление часов с секундами на панели задач Windows 11 увеличилось с 0,4 до 5,4 милливатт, что, хоть и является увеличением, остаётся на очень низком уровне, и это несущественно для автономности.