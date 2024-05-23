Разработчик ПО для Linux остановил работу над серией продуктов ради увольнений

Так, во внутреннем электронном письме вице-президент Red Hat по разработке промежуточного программного обеспечения Марк Литтл сообщил, что разработка и поддержка нескольких продуктов компании будет замедлена либо полностью остановлена. Также Литтл говорит в письме о необходимости исправления множественных ошибок в ПО.

И якобы всё это направлено на достижение двузначного роста, поэтому от продуктов, которые «не соответствуют долгосрочной стратегии», компании придётся отказаться. Так, будет полностью остановлена разработка планировщика задач Optaplanner. Откажется Red Hat и ещё от нескольких продуктов.

Но инсайдеры из издания The Register отмечают, что в их распоряжении имеется документация, свидетельствующая о подготовке к массовым увольнениям. В документах это называться «корректировкой». В документах сказано, что для этого компания «сократит количество сотрудников, работающих над продуктом, чтобы привести его в соответствие с текущими потребностями бизнеса».