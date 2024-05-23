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Опубликовано 23 мая 2024, 21:00
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Разработчик ПО для Linux остановил работу над серией продуктов ради увольнений

Почему-то это нужно для работы над продуктами с ИИ
Компания Red Hat, известная своим софтом для ОС Linux объявила о сворачивании работы над несколькими некогда востребованными проектами, чтобы сосредоточиться на разработках приложений с ИИ.
Разработчик ПО для Linux остановил работу над серией продуктов ради увольнений

© Ferra.ru

Так, во внутреннем электронном письме вице-президент Red Hat по разработке промежуточного программного обеспечения Марк Литтл сообщил, что разработка и поддержка нескольких продуктов компании будет замедлена либо полностью остановлена. Также Литтл говорит в письме о необходимости исправления множественных ошибок в ПО.

И якобы всё это направлено на достижение двузначного роста, поэтому от продуктов, которые «не соответствуют долгосрочной стратегии», компании придётся отказаться. Так, будет полностью остановлена разработка планировщика задач Optaplanner. Откажется Red Hat и ещё от нескольких продуктов.

Но инсайдеры из издания The Register отмечают, что в их распоряжении имеется документация, свидетельствующая о подготовке к массовым увольнениям. В документах это называться «корректировкой». В документах сказано, что для этого компания «сократит количество сотрудников, работающих над продуктом, чтобы привести его в соответствие с текущими потребностями бизнеса».

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#разработка
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#Red Hat
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#LINUX
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#ПО
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#софт
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#планировщик