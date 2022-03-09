Разработчик популярного антивируса ESET запретил продавать новые ключи россиянам

Что интересно, речь идёт именно что о новых ключах — уже завезенные в страну карты оплаты будут работать без каких-либо ограничений. Более того, актуальные лицензии можно будет обновлять и в дальнейшем — здесь компания также не планирует накладывать каких-либо санкций.

Сообщается также, что пользователи смогут обновляться на старшие программные решения и получать неограниченную техническую поддержку в режиме 24/7.

Напомним, что ранее об уходе из России сообщили Spotify и Netflix. И эти компании, в отличие от ESET, не планируют давать возможность пользователям продлять свои подписки.