Разработчик сайта Кремля объяснил, почему Microsoft вернула россиянам обновление Windows

По мнению эксперта, это денежный и репутационный вопрос. Microsoft не готова отказаться от российского рынка, поэтому вернулась. Геллер отметил, что на рынке уже появились альтернативы, способные не только всерьёз конкурировать с Microsoft, но и вытеснить компанию с рынка.

В итоге победила не политика, а деньги.

«Это тенденция. Не только Microsoft начинает возвращаться. У всех причины разные, но никто из них не собирался полностью уходить с российского рынка, старались по максимуму избежать [такого решения]. Компания в первую очередь коммерческая. <...> Что перевесит — политика или деньги? Судя по всему, деньги победили, все возвращаются», — подчеркнул Артём Геллер.