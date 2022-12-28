Разработчик сайта Кремля объяснил, почему Microsoft вернула россиянам обновление Windows

Разработчик сайта Кремля объяснил, почему Microsoft вернула россиянам обновление WindowsРынок порешал
Разработчик сайта Кремля объяснил, что Microsoft разрешила россиянам скачивать Windows из-за боязни потерять рынок . IT-эксперт и главный разработчик сайта Кремля Kremlin.ru Артём Геллер прокомментировал разрешение Microsoft россиянам снова скачивать со всего сайта официальные версии Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7. А также обновления к ним.
Фото: Сomputerworld.com
По мнению эксперта, это денежный и репутационный вопрос. Microsoft не готова отказаться от российского рынка, поэтому вернулась. Геллер отметил, что на рынке уже появились альтернативы, способные не только всерьёз конкурировать с Microsoft, но и вытеснить компанию с рынка.
В итоге победила не политика, а деньги.
«Это тенденция. Не только Microsoft начинает возвращаться. У всех причины разные, но никто из них не собирался полностью уходить с российского рынка, старались по максимуму избежать [такого решения]. Компания в первую очередь коммерческая. <...> Что перевесит — политика или деньги? Судя по всему, деньги победили, все возвращаются», — подчеркнул Артём Геллер.