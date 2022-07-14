Разработчики браузера Firefox отправили в Microsoft торт в честь «смерти» Internet Explorer

Стоит отметить, что компании обмениваются тортами и прочей выпечкой в честь выхода крупных обновлений ещё с 2006 года. Тогда разработчики Internet Explorer отправили коллегам первый торт в честь релиза второй версии Firefox.

Что интересно, периодически к игре двух компаний присоединяется и команда Google Chrome.