Разработчики браузера Firefox отправили в Microsoft торт в честь «смерти» Internet Explorer

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Разработчики браузера Firefox отправили в Microsoft торт в честь «смерти» Internet ExplorerДостаточно милое прощание
Почти месяц назад, 15 июня, Microsoft официально завершила работу своего легендарного браузера Internet Explorer. В честь этого Mozilla, пускай и с опозданием, выслала команде редмондцев огромный торт с логотипом программы.
Накануне разработчики Edge опубликовали снимок десерта, полученного от девелоперов Firefox. Его украшала надпись «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте»), которая также обыгрывает сокращённое название Internet Explorer 6. Microsoft поблагодарила ребят из Mozilla.
Стоит отметить, что компании обмениваются тортами и прочей выпечкой в честь выхода крупных обновлений ещё с 2006 года. Тогда разработчики Internet Explorer отправили коллегам первый торт в честь релиза второй версии Firefox.
Что интересно, периодически к игре двух компаний присоединяется и команда Google Chrome.