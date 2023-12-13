Разработчики графического редактора Figma выпустили клавиатуру для быстрых действий

Контроллер состоит из 12 клавиш и двух регуляторов. Можно настроить до 48 сочетаний клавиш, как бы это работало непосредственно в Figma. Можно переключаться между инструментами, создавать и группировать компоненты, выравнивать элементы, копировать изображения в формат PNG и делать многое другое.

«Фишка» Creator Micro — возможность работать с другими приложениями. Клавиатура доступна для предзаказа в США, в комплект также входят наборы клавиш со значками функций, полностью чёрные и в фирменных цветах Figma. Купить можно за $139.