Разработчики из Китая потратили в RuStore более 60 млн рублей на рекламу приложений

Мы создаем инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных приложений на российском рынке. Например, реклама через платформу VK помогает китайским разработчикам привлекать платежеспособных пользователей. Средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в третьем квартале увеличился на 40% по сравнению с первым.