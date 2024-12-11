Разработчики из Китая потратили в RuStore более 60 млн рублей на рекламу приложений

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:481 мин.
Разработчики из Китая потратили в RuStore более 60 млн рублей на рекламу приложенийПоказатели впечатляющие
С января по ноябрь 2024 года китайские разработчики игр вложили свыше 60 млн рублей в продвижение своих приложений через платформу VK Реклама в российском магазине RuStore.
В III квартале рекламные расходы выросли в пять раз по сравнению с первым.
Наибольшую активность показывают издатели игр жанров стратегии и RPG. Среди приложений других категорий лидируют развлекательные сервисы.
Мы создаем инфраструктуру для адаптации и продвижения зарубежных приложений на российском рынке. Например, реклама через платформу VK помогает китайским разработчикам привлекать платежеспособных пользователей. Средний чек расходов китайских игровых студий на рекламу в третьем квартале увеличился на 40% по сравнению с первым.
Илья Ульянов
Директор по развитию бизнеса RuStore
Активное продвижение связано с растущим интересом китайских разработчиков к российской аудитории и потенциалом местного рынка для монетизации игр.