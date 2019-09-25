Разработчики мобильных приложений протестуют против сервиса подписок на игры Google Play Pass

Выяснилось, что Google Play Pass подсчитывает количество времени, которое пользователь провел в игре, вычисляя показатель эффективности. В конечном итоге система рассчитывает сумму, которую получит разработчик с общих доходов. Авторы приложений недовольны, поскольку сервис побуждает разрабатывать мобильные игры, которые создаются для максимального удержания игроков у смартфона. Происходит ситуация, когда развитие качественных одиночных игр с уникальным содержанием становится менее выгодным, чем создание пресловутой “фермы”.

”Какая-то пара лет — и мы все потонем в этом сервисе. Разработчики будут создавать продукты, руководствуясь не желанием сделать хорошую игру, а вопросом “как побольше заработать”. Короткие нарративные произведения будут вытеснены засильем “Фортнайтов” и игровых автоматов а-ля патинко. Я знаю, что большинству людей попросту станет скучно от этих моих речей, но мы стремительно летим вниз, пока мало кто вообще осознаёт масштаб проблемы.”, — прокомментировал Майк Роуз, сотрудник издательства видеоигр No More Robots.