Разработчики научили браузер Tor автоматически обходить блокировки

Как сказано на сайте Tor Project, пользователю больше не понадобится самому настраивать необходимые конфигурации моста для разблокировки браузера и обхода цензуры в Сети. Браузер автоматически будет подбирать настройки в зависти от локации пользователя. Новая функция называется Connection Assist.

При этом разработчики просят максимально информативную обратную связь, так как нововведение ещё на стадии разработки. Также одним из ключевых нововведений стала функция HTTPS-Only Mode, позволяющая всегда проводить подключение через браузер по защищённому каналу.

«Connection Assist работает за счет поиска и скачивания актуального списка опций, лучше всего подходящих для определенной страны. Функции не нужно сначала подключаться к сети Tor с помощью инструмента moat», — сказано на сайте Tor Project.