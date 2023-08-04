Разработчики не заинтересовались лабораториями Apple для тестирования Vision Pro

Такие лаборатории открыты в Купертино, Лондоне, Мюнхене, Шанхае, Сингапуре, Токио и других городах. Но разработчики не спешат их посещать.

Судя по всему, это вызвано условиями, которые Apple готова предложить. Для американских разработчиков доступна только лаборатория в Купертино, штат Калифорния. Но ехать придётся за свой счёт, и вряд ли кто-то готов тратить время и деньги на посещение не самого важного мероприятия.

Среди разработчиков бытует скепсис по поводу ближайшего будущего приложений для Vision Pro: на старте продаж устройство будет продаваться ограниченным тиражом и только в США.