Разработчики приложений для Android отчитаются об использовании пользовательских данных

В cвязи с этим будут обновлены функциональность и правила использования раздела «Безопасность данных». Как отмечается, этот раздел — ответ Google на аналогичную функцию в iOS 14, которая предоставляет пользователям отчёт о конфиденциальности.

При этом в Google утверждают, что за достоверность данных в их магазине приложений ответственность несёте «только вы». «Эксперты Google Play проверяют приложения на соответствие требованиям, однако мы не можем заявлять от имени создателей о том, как они используют пользовательские данные», — сказано на сайте Google.