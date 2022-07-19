Разработчики приложений для Android отчитаются об использовании пользовательских данных

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Разработчики приложений для Android отчитаются об использовании пользовательских данныхНо своеобразно
Google объявила, что с 20 июля в магазине приложений Play Market вводятся новые правила, согласно которым пользователи должны будут самостоятельно делать отчёты о том, как приложения используют персональные данные.
В cвязи с этим будут обновлены функциональность и правила использования раздела «Безопасность данных». Как отмечается, этот раздел — ответ Google на аналогичную функцию в iOS 14, которая предоставляет пользователям отчёт о конфиденциальности.
При этом в Google утверждают, что за достоверность данных в их магазине приложений ответственность несёте «только вы». «Эксперты Google Play проверяют приложения на соответствие требованиям, однако мы не можем заявлять от имени создателей о том, как они используют пользовательские данные», — сказано на сайте Google.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: