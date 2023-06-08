Разработчики промышленной версии Linux удалят из ОС бесплатный офисный пакет LibreOffice

18:16, 08 июня 2023
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Разработчики промышленной версии Linux удалят из ОС бесплатный офисный пакет LibreOfficeКоснётся это и другой версии Linux, которую компания разрабатывает
CEO команды Fedora Desktop Team и участник группы разработчиков GNOME Release Team Маттиас Класен заявил, что подконтрольная IBM компания Red Hat, разработчик корпоративной версии Linux — Red Hat Enterprise Linux (RHEL) — сворачивает участие в разработке RPM-пакетов бесплатного офисного редактора LibreOffice для своей ОС.
Поставка RPM-пакетов прекращается с выходом сборки RHEL 10, дата которого пока неизвестна. Сейчас актуальная версия — Red Hat Enterprise Linux 9.2.
Изменения касаются не только промышленной RHEL, но и Fedora для обычных пользователей. В целом разработчики Red Hat существенно сократят своё участие разработке пакетов LibreOffice для этой версии Linux.
Источник:Cnews
Автор:Андрей КадуковТеги:
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