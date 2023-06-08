Разработчики промышленной версии Linux удалят из ОС бесплатный офисный пакет LibreOffice

Поставка RPM-пакетов прекращается с выходом сборки RHEL 10, дата которого пока неизвестна. Сейчас актуальная версия — Red Hat Enterprise Linux 9.2.

Изменения касаются не только промышленной RHEL, но и Fedora для обычных пользователей. В целом разработчики Red Hat существенно сократят своё участие разработке пакетов LibreOffice для этой версии Linux.