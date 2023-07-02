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18:42, 02 июля 2023
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Разработчики WhatsApp «осовременили» внешний вид мессенджера

Совсем скоро нововведение доберётся до всех пользователей

Команда WhatsApp выпустила обновление мессенджера через программу Google Play Beta, повышая версию приложения до 2.23.14.12.

В данном обновлении произошли значительные изменения в пользовательском интерфейсе, чтобы соответствовать новым рекомендациям Material Design 3.

Сначала WhatsApp представила переработанный интерфейс с обновлёнными переключателями и кнопками действий. Теперь же новая бета добавила округлые оповещения, следуя рекомендациям Google по дизайну.

Разработчики WhatsApp «осовременили» внешний вид мессенджера
Gizmochina

Так, обновлённые оповещения внутри приложения получили высоко округлённые края, придающие WhatsApp современный и цельный вид. Это улучшение не только улучшает визуальную эстетику, но и обеспечивает единообразие внутри приложения.

Отметим, что на данный такой апдейт дизайна доступен лишь бета-тестерам, установившим последнее обновление WhatsApp для Android из Google Play Store. Однако уже совсем скоро обновление станет доступно всем пользователям.

Источник:Gizmochina
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