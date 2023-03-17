Разработчики ядра Linux отказались принимать исправления системы от российской компании

Причину выдали размытую — «неудобно». В переписке Кичиньский уточнил, что их стороне «неудобно» принимать исправления как от «Байкал Электроникс», так и от оборудования, относящегося к компании. Вслед за этим американский разработчик потребовал от российской стороны прекратить сетевую активность в сообществе Linux.

В итоге разработчики Linux отказались принимать патч от российских коллег. При этом в 2022 году компания «Байкал Электроникс» стала первой из российских производителей процессоров, включённых в основную ветку ядра Linux.