Разработчики ядра Linux отказались принимать исправления системы от российской компании

Разработчики ядра Linux отказались принимать исправления системы от российской компанииПод предлогом неудобств
Якуб Кичиньский, представитель американской некоммерческой организации Linux Kernel Organization, занимающейся разработкой ядра ОС Linux, отказался принимать исправления от российской компании «Байкал Электроникс». На это обратили внимание пользователи ресурса «Хабр».
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Причину выдали размытую — «неудобно». В переписке Кичиньский уточнил, что их стороне «неудобно» принимать исправления как от «Байкал Электроникс», так и от оборудования, относящегося к компании. Вслед за этим американский разработчик потребовал от российской стороны прекратить сетевую активность в сообществе Linux.
В итоге разработчики Linux отказались принимать патч от российских коллег. При этом в 2022 году компания «Байкал Электроникс» стала первой из российских производителей процессоров, включённых в основную ветку ядра Linux.