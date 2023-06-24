Разработчики YouTube вернули пользователям сортировку видео по срокам добавления

Ранее функция сортировки «Сначала старые» исчезла. И подписчикам каналов, существующих давно, с большим количеством контента приходилось в поисках нужного видео пролистывать всю ленту. Возможность фильтрации по дате добавления и пунктах от «За всё время» до «За этот год» не всегда помогает — видео могли быть размещены за много лет.

Теперь функция сортировки «Сначала старые» возвращается. Когда именно это произойдет, пока не уточняется, так же как и неизвестно, проводит сервис эксперимент, или функция вернётся на постоянной основе.