Разработчики YouTube вернули пользователям сортировку видео по срокам добавления

21:37, 24 июня 2023
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Разработчики YouTube вернули пользователям сортировку видео по срокам добавленияСортировка по возрасту должна скоро появиться в приложении и веб-версии
Разработчики YouTube сообщили, что в приложение и веб-версию видеохостинга вернётся возможность сортировки контента по возрасту.
Ранее функция сортировки «Сначала старые» исчезла. И подписчикам каналов, существующих давно, с большим количеством контента приходилось в поисках нужного видео пролистывать всю ленту. Возможность фильтрации по дате добавления и пунктах от «За всё время» до «За этот год» не всегда помогает — видео могли быть размещены за много лет.
Теперь функция сортировки «Сначала старые» возвращается. Когда именно это произойдет, пока не уточняется, так же как и неизвестно, проводит сервис эксперимент, или функция вернётся на постоянной основе.