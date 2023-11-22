Разработчики закрыли приложение, на котором был основан Nothing Chats

Некоторое время назад приложение Sunbird попало под пристальное внимание разработчиков и общественности, после того как легло в основу мессенджера Nothing Chats, созданного производителем смартфонов. Nothing Chats продержался в Google Play менее суток и в итоге приложение было удалено из сервиса, когда стало известно о проблемах с конфиденциальностью.

Уязвимость у Sunbird оказалась критической: вместо обещанного сквозного шифрования пользователи могли получить доступ к чужой переписке. И весь этот «багаж» перекочевал в Nothing Chats, когда вендор начал сотрудничество с разработчиками материнского приложения. Отмечается, что было найдено 630 тысяч файлов, использующих упомянутую уязвимость.

На сегодняшний день компания Sunbird прекратила какие-либо контакты с прессой и закрыла приложение. Инсайдеры видят две причины: нет представлений о технологии, лежащей в основе обмена сообщениями между чатами на Android и iMessage; Apple, в свою очередь заявила, что в 2024 году начнёт поддержку текстовых сообщений RCS, полностью устраняющих необходимость в таких обходных решениях, как Sunbird.