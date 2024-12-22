Разработчиков шпионского ПО NSO Group признали виновными в атаках на мессенджеры

Как сообщает портал Engadget, в 2019 году WhatsApp и его материнская компания Meta* обратились в суд, утверждая, что NSO Group распространяла вредоносный софт «для слежки за журналистами, правозащитниками и политическими диссидентами». В связи с этим окружной судья постановил, что NSO нарушила Закон США о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях.

NSO Group оспаривала обвинения и заявляла, что её разработка предназначена для использования правительственными разведывательными и правоохранительными органами для борьбы с терроризмом и серьёзными преступлениями. В 2020 году Meta расширила свои обвинения, указав на использование американских серверов для шпионских атак с помощью программы Pegasus.

И NSO Group полностью признаёт, что модифицированное приложение WhatsApp, которое используют её клиенты для атак на пользователей, отправляет сообщения через легитимные серверы мессенджера. Эти сообщения позволяют установить шпионское ПО Pegasus на устройства пользователей: для заражения даже не нужно ничего делать, например, поднимать трубку, чтобы ответить на звонок, или переходить по ссылке.

Суд также постановил, что ходатайство WhatsApp должно быть удовлетворено в связи с тем, что NSO Group «неоднократно не предоставляла необходимые доказательства», наиболее значимым из которых является исходный код Pegasus.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.