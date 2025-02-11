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Опубликовано 11 февраля 2025, 03:00
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Разведка Южной Кореи предупредила об угрозах конфиденциальности в DeepSeek

ИИ собирает данные и хранит их на серверах в Китае
Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) выпустила предупреждение относительно использования открытого языкового модели DeepSeek-R1. Согласно заявлению службы, китайский сервис собирает огромное количество личных данных и хранит их на серверах в Китае на неопределённый срок.
Разведка Южной Кореи предупредила об угрозах конфиденциальности в DeepSeek
© Solen Feyissa

В отчете NIS указано, что DeepSeek отслеживает и собирает «чрезмерное» количество данных пользователей, включая журналы чатов и нажатия клавиш. Эти персональные данные передаются рекламодателям и другим корпоративным и юридическим партнером без возможности отказа для пользователей.

Особое внимание разведслужбы привлекли условия использования DeepSeek, которые предполагают, что данные пользователей могут храниться на китайских серверах неопределенно долго. В соответствии с законами Китая, эти данные могут быть переданы правительству Китая, если это будет запрашиваться, что вызывает дополнительные опасения.

Кроме того, NIS отметила, что в отличие от других генеративных ИИ-сервисов, DeepSeek дает «непоследовательные» ответы на вопросы, касающиеся чувствительных тем, которые традиционно вызывают внимание со стороны китайских властей.