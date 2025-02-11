Разведка Южной Кореи предупредила об угрозах конфиденциальности в DeepSeek

В отчете NIS указано, что DeepSeek отслеживает и собирает «чрезмерное» количество данных пользователей, включая журналы чатов и нажатия клавиш. Эти персональные данные передаются рекламодателям и другим корпоративным и юридическим партнером без возможности отказа для пользователей.

Особое внимание разведслужбы привлекли условия использования DeepSeek, которые предполагают, что данные пользователей могут храниться на китайских серверах неопределенно долго. В соответствии с законами Китая, эти данные могут быть переданы правительству Китая, если это будет запрашиваться, что вызывает дополнительные опасения.

Кроме того, NIS отметила, что в отличие от других генеративных ИИ-сервисов, DeepSeek дает «непоследовательные» ответы на вопросы, касающиеся чувствительных тем, которые традиционно вызывают внимание со стороны китайских властей.