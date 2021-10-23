Реально ли по-настоящему безвозвратно удалить переписку в мессенджерах

На фоне этого возникает резонный вопрос — а насколько защищены наши с вами переписки в мессенджерах? И реально ли удалить их раз и всегда? Ответить на этот вопрос взялся разработчик и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам специалиста, информация о человеке сохраняется на серверах приложений даже после того, как он «полностью» удалил переписки со смартфона. Связано это с тем, что сервис сначала пересылает сообщение пользователя на свои сервера, а уже оттуда отсылает их адресату.

Избежать подобной проблемы можно лишь в случае, если мессенджер использует технологию peer-to-peer. Но обычно такие приложения необходимо скачивать заранее и тот же WhatsApp к ним не относится.