Реклама на YouTube будет показываться, даже если поставить видео на паузу

Представитель компании подтвердил информацию о том, что этот формат рекламы начнет показываться для всех рекламодателей. Такое решение было принято после эксперимента, проведенного в 2023 году, который показал высокую прибыль и положительный отклик среди рекламодателей.

Новый формат рекламы, хотя и менее навязчив, не отменяет привычные вставки, которые продолжают показываться до и во время видео. Для пользователей это означает увеличение общего объема рекламы на платформе.

Единственным способом избежать рекламы остается подписка на YouTube Premium, однако стоимость в $13.99 может быть недоступна для многих пользователей.