Реклама принесла YouTube почти $9 млрд... но это все еще меньше ожидаемого

Это на 13% больше по сравнению с прошлым годом, но ниже прогнозов аналитиков Уолл-стрит — они ожидали $8.93 млрд. Но даже несмотря на это, материнской компании Google — Alphabet — удалось превзойти ожидания по общим доходам.

Рост продаж рекламы на YouTube замедлился — в I квартале он составлял 20%. Но платформа всё ещё удерживает сильные позиции на рынке.

В то время как Netflix и Amazon Prime Video отмечают спад в видеорекламе, YouTube остаётся конкурентоспособным. Основным драйвером роста для Alphabet остаётся ИИ.

Гендиректор Alphabet, Сундар Пичаи, отметил, что высокие показатели подчеркивают силу «Поиска» и динамику Cloud.

Общий доход Alphabet за II квартал достиг $84.7 млрд, по сравнению с $74.6 млрд годом ранее.