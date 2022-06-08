«Роскачество» назвало Google Chrome самым уязвимым для хакерских атак браузером

«Роскачество» назвало Google Chrome самым уязвимым для хакерских атак браузеромБыли протестированы популярные браузеры
Для достоверности были использованы 800 фишинговых адресов. Критериями оценки была скорость, за какую браузер определял, что посещённый ресурс — фишинговый. Также оценивалась ошибочная реакция браузера на обычные сайты.
Хорошие оценки получили Safari, Microsoft Edge, Opera, а также Mozilla Firefox, который оказался самым надёжным. Браузером, который пропустил наибольшее количество фишинговых угроз, оказался Google Chrome.
В свою очередь, специалисты «Роскачества» проверили мобильные версии указанных браузеров, но обнаружили минимальный разрыв между Сhrome и Mozilla.
По версии Which? рейтинг десктопных браузеров выглядит следующим образом.
Windows:
- Mozilla Firefox — 85%
- Microsoft Edge — 82%
- Opera — 56%
- Google Chrome — 28%
Mac
- Mozilla Firefox — 78%
- Apple Safari — 77%
- Opera— 56%
- Google Chrome — 25%
Проценты означают, сколько фишинговых сайтов было заблокировано браузером от общего числа протестированных. При этом, согласно данным аналитиков, Firefox пользуются только 7,5% пользователей мировой Сети.