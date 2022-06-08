Приложения
Сегодня в 18:17
1 мин.

«Роскачество» назвало Google Chrome самым уязвимым для хакерских атак браузером

Были протестированы популярные браузеры
Эксперты потребительской организации Which? отчитались о проведённом сравнении браузеров на предмет безопасности при переходе на фишинговый сайт. Были протестированы популярные браузеры, используемые в Windows и MacOS.
«Роскачество» назвало Google Chrome самым уязвимым для хакерских атак браузером

Для достоверности были использованы 800 фишинговых адресов. Критериями оценки была скорость, за какую браузер определял, что посещённый ресурс — фишинговый. Также оценивалась ошибочная реакция браузера на обычные сайты.

Хорошие оценки получили Safari, Microsoft Edge, Opera, а также Mozilla Firefox, который оказался самым надёжным. Браузером, который пропустил наибольшее количество фишинговых угроз, оказался Google Chrome.

В свою очередь, специалисты «Роскачества» проверили мобильные версии указанных браузеров, но обнаружили минимальный разрыв между Сhrome и Mozilla.

По версии Which? рейтинг десктопных браузеров выглядит следующим образом.

Windows:

  • Mozilla Firefox — 85%
  • Microsoft Edge — 82% 
  • Opera — 56%
  • Google Chrome — 28% 

Mac

  • Mozilla Firefox — 78%
  • Apple Safari — 77%
  • Opera— 56%
  • Google Chrome — 25%

Проценты означают, сколько фишинговых сайтов было заблокировано браузером от общего числа протестированных. При этом, согласно данным аналитиков, Firefox пользуются только 7,5% пользователей мировой Сети.

Новости партнеров
Новости партнеров