«Роскачество» назвало Google Chrome самым уязвимым для хакерских атак браузером

Для достоверности были использованы 800 фишинговых адресов. Критериями оценки была скорость, за какую браузер определял, что посещённый ресурс — фишинговый. Также оценивалась ошибочная реакция браузера на обычные сайты.

Хорошие оценки получили Safari, Microsoft Edge, Opera, а также Mozilla Firefox, который оказался самым надёжным. Браузером, который пропустил наибольшее количество фишинговых угроз, оказался Google Chrome.

В свою очередь, специалисты «Роскачества» проверили мобильные версии указанных браузеров, но обнаружили минимальный разрыв между Сhrome и Mozilla.

По версии Which? рейтинг десктопных браузеров выглядит следующим образом.

Windows:

Mozilla Firefox — 85%

— 85% Microsoft Edge — 82%

— 82% Opera — 56%

— 56% Google Chrome — 28%

Mac

Mozilla Firefox — 78%

— 78% Apple Safari — 77%

— 77% Opera — 56%

— 56% Google Chrome — 25%

Проценты означают, сколько фишинговых сайтов было заблокировано браузером от общего числа протестированных. При этом, согласно данным аналитиков, Firefox пользуются только 7,5% пользователей мировой Сети.