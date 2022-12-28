Роскачество предупредило о вирусах в популярных менеджерах паролей

Старший специалист Центра цифровой экспертизы по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко отметил, что в менеджерах паролей не стоит нажимать на рекламные баннеры: это может закончиться установкой вируса. Проблема в том, что разработчики приложений не знают, какая именно реклама будет в их продуктах после публикации в Play Market.

По нажатию на баннер пользователей нередко перекидывает на фишинговые сайты.

«Хотя, по заявлениям Google, количество вредоносного контента сокращается год от года, у пользователей Play Market остаётся высокая вероятность скачать и установить себе на смартфон троянскую программу», — отметили специалисты Роскачества.