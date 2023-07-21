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17:21, 21 июля 2023
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Роскомнадзор начнёт блокировать сайты за советы по обходу блокировок

Но не за VPN

Роскомнадзор может получить право блокировать сайты и домены за советы по обходу блокировок запрещённых в России ресурсов.

Сайты, замеченные в распространении подобной информации, также будут вноситься в Единый реестр запрещённой информации РКН. При этом, согласно поправкам, одобренным комитетом Госдумы по информационной политике, речи не идёт запрете рекламы VPN-сервисов или запрете самих сервисов.

По словам члена комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, речь идёт о запрете рекламы обхода блокировок, объяснений, как это делать. Но не рекламы VPN-сервисов или самих сервисов.

«На самом деле поправками в мой же законопроект о новостных агрегаторах вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок, а не VPN-сервисы», — сообщил Горелкин.

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