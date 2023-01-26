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18:40, 26 января 2023
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Роскомнадзор объяснил, почему в России некоторое время были недоступны сервисы Apple

Проблема возникла в работе зарубежной сети доставки контента

Роскомнадзор объяснил недоступность сервисов Apple сбоем в работе зарубежной сети доставки контента. Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений для iOS App Store, а также в некоторых других зарубежных сервисах.

Роскомнадзор объяснил, почему в России некоторое время были недоступны сервисы Apple

Фото: Cnbc.com

Как сообщается, причина сбоев в работе App Store, Steam и других сервисов в среду, 25 января, заключалась в сбое функционирования зарубежной сети доставки контента.

По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сети доставки контента). В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно.

Роскомнадзор
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