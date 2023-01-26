Роскомнадзор объяснил, почему в России некоторое время были недоступны сервисы Apple

Проблема возникла в работе зарубежной сети доставки контента

Роскомнадзор объяснил недоступность сервисов Apple сбоем в работе зарубежной сети доставки контента. Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений для iOS App Store, а также в некоторых других зарубежных сервисах.