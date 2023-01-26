Роскомнадзор объяснил, почему в России некоторое время были недоступны сервисы Apple

18:40, 26 января 2023
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Роскомнадзор объяснил, почему в России некоторое время были недоступны сервисы AppleПроблема возникла в работе зарубежной сети доставки контента
Роскомнадзор объяснил недоступность сервисов Apple сбоем в работе зарубежной сети доставки контента. Роскомнадзор объяснил сбой в работе магазина приложений для iOS App Store, а также в некоторых других зарубежных сервисах.
Фото: Cnbc.com
Как сообщается, причина сбоев в работе App Store, Steam и других сервисов в среду, 25 января, заключалась в сбое функционирования зарубежной сети доставки контента.
По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сети доставки контента). В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно.
Роскомнадзор
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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